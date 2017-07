Bad Wildbad Das Chaos bewältigt

Schulleiter Guido Störk schilderte mit einem beispielsweise am Morgen nicht erreichten Schulbus das Entstehen von Chaos und einer Kettenreaktion mit kleiner Ursache, aber großer Wirkung. Verbunden mit der rhetorischen Frage an die Schüler, ob sie in den vergangenen Jahren vielleicht solche Situationen erlebt haben. Chaos könne aber auch der Ursprung neuer Ideen sein: Mit dem Bemühen, dieses zu sortieren und herausragende Leistungen zu erreichen. Zur Bewältigung des Chaos sei Hilfe von den Lehrern, insbesondere von der Klassenlehrerin und von den Eltern gekommen, sagte der Schulleiter. Er bat stellvertretend für alle Janine Kunz als Klassenlehrerin der vergangenen drei Jahre zur Übergabe eines Geschenkes auf die Bühne. "Heute feiern wir den Sieg über das Chaos und über alle Kettenreaktionen. Lasst uns zurückblicken auf die Erfolge, auf schöne Momente, auf große Emotionen, auf Freundschaften und natürlich auch auf den erfolgreichen Schulabschluss", so Störk.

Bürgermeister Klaus Mack gratulierte zum Schulabschluss, mit dem die erste Stufe des Lebens erreicht worden sei. Mit diesem Tag beginne eine Zeit, die man selbst in die Hand nehmen müsse. "Deutschland, aber auch wir ganz konkret in Bad Wildbad und in der Region, wir brauchen gute Leute in allen beruflichen Bereichen", sagte Mack.

Nach vorne blicken