Bad Wildbad Das beeindruckende Leben des Darci Ribeiro

Miguel spielt nicht nur die Rolle des Ribeiro, sondern hat auch zusammen mit Soares das Stück entwickelt, wobei Letzterer stärker in den musikalischen Teil eingebunden ist.

Portugiesische Monologe

Sehr viel im Stück ist Symbolik, die man erahnen muss. Anderes wiederum reizt zum Lachen, jedoch vor allem zum Mitfühlen und Nachdenken. Es gibt einige portugiesische Monologe, die man zwar nicht versteht, die sich jedoch durch Spiel und Musik selbst und die Geschichte der Menschen erklären.

Dann wieder werden die Ereignisse in deutscher Sprache dargeboten. So gibt es nicht nur einen sprachlichen Wechsel, sondern gleichzeitig auch einen Wechsel im Spiel, in der selbst komponierten Musik und im brasilianischen Gesang. Und der Koffer? Der symbolisiert das wechselvolle Leben von Ribeiro, ist jedoch gleichzeitig Requisit und Fenster, das die beiden Interpreten auf fantasievolle Weise nutzen. Die Rückkehr in sein geliebtes Brasilien hat Ribeiro einst als "die größte Freude seines Lebens" bezeichnet. Im Spiel wird dies ausgelassen musikalisch und tänzerisch, sowie als Rap, dargestellt. Schwer krebskrank floh er aus der Intensivstation, um sein Werk "Das brasilianische Volk" zu schreiben sowie seine Theorie zur Entstehung des brasilianischen Volkes.

Große Ehre

Auf der Bühne wurde dies in einzigartiger Weise von den beiden Schauspielern verkörpert, die das Leben von Ribeiro mit höchster Intensität und großem körperlichem Einsatz darzustellen wussten.

Im Anschluss an die Aufführung von "Daxi" war es möglich, mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen, die es als große Ehre sahen, ihre Geschichte aufzeigen zu dürfen.

Die aktuellen Verhältnisse in Brasilien bezeichneten sie als korrupt und höchst undemokratisch. Als Grund nannten sie, dass da jetzt ein Präsident an der Macht sei, der nicht vom Volk gewählt wurde. "Daxi" wurde in Kooperation der Landesakademie mit der Volkshochschule Calw im Rahmen des "Festi-walls für ein friedliches Miteinander" aufgeführt.

Zum Ende überbrachte Carmen Mattheis, Direktorin der Landesakademie, den Dank der Zuschauer für die eindrucksvolle und außergewöhnliche Theateraufführung.