Bad Wildbad Das Alter ist ihm nicht anzusehen

In der Wasseralfinger Hütte waren 1875 die gusseisernen Teile im Zusammenhang mit Aufträgen für die Wilhelma "verfügbar", was vielleicht auch mit "übrig" übersetzt werden kann. Auf alle Fälle wurde der Pavillon in der Zeit des württembergischen Königreichs im Zusammenhang mit einer zwischen 1869 und 1875 erfolgten gärtnerischen Gestaltung der Anlage zwischen Försterhaus und Kur­theater als Teil des Kurparks errichtet. Der Stuttgarter Landschaftsgärtner Wagner hatte die Pläne dazu entworfen.

Eine lockere Bepflanzung mit Laubbäumen und Büschen wurde durch Ruhebänke, Sonnenschirme und Kleinbauten ergänzt, die ein dichtes Wegenetz verband. Der für diese Gegend ungewöhnliche Pavillon schloss die Gestaltung dieses Bereiches ab. Dem kleinen Bau ist bis heute sein Alter nicht anzusehen, und er ist von außen wie innen betrachtenswert.

Filigrane Gitter