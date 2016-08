Bad Wildbad Clara Schumann und das Geld

Clara Wiecks Tagebuch wurde lange Zeit von ihrem Vater in der Ich-Form geschrieben. Dort erfährt man, dass sie bereits als Achtjährige eine Art "Sparkasse" durch ihren Vater hatte. Als fast Zehnjährige unterrichtete sie ihren jüngeren Bruder Alwin im Klavierspiel und wurde dafür vom Vater mit drei Pfennig pro Stunde entlohnt. Bereits als Elfjährige gab sie im Leipziger Gewandhaus ihr erstes selbstständiges Konzert, das ihr nach Abzug aller Kosten 30 Reichstaler einbrachte, was ungefähr 1500 Euro entspricht.

Umrechnung ist schwierig

Die Umrechnung der Währungen jener Zeit (Reichstaler, Silberstücke, Francs) auf die heutige Währung, so Seibold, sei schwierig und spekulativ und keineswegs ganz genau. Jedoch könne man die 600 Taler, die Clara Schumann nach ihrer kurzen Dänemark-Tournee im Jahre 1842 nach Abzug aller Kosten blieben, heute mit knapp 30 000 Euro gleichsetzen.

Clara Wieck, so Seibold, habe also durchaus das Verdienen und Zusammenhalten des Geldes von ihrem Vater geerbt. Dies zeige sich auch in einem Brief an ihren Vater, in dem sie dessen Einwilligung zur Hochzeit mit Robert Schumann erbittet und sich dadurch ein "sicheres Auskommen" wünscht. Wieck selbst stellte jedoch an seine Tochter hohe finanzielle Forderungen, um seine Zusage zur Eheschließung mit Robert Schumann zu erhalten.

Im September 1840 erfolgte die Hochzeit, und in den folgenden Jahren konzertierte Clara Schumann in zahlreichen Städten und trug dadurch erheblich zum Familieneinkommen bei. Bei der Konzertreise 1844 nach Russland verzeichnet sie den stolzen Reingewinn von umgerechnet 20 000 Euro. Ein Konzert in Wien brachte knapp 6000 Euro ein.

Nachdem sich Robert Schumann im März 1854 in eine Heilanstalt in Endenich hatte einweisen lassen, wo er zwei Jahre später starb, fiel der Ernährer der Familie aus. Somit war Clara gezwungen, für sich und ihre sieben Kinder, die während ihrer Tourneen von Erzieherinnen versorgt wurden, selbst zu sorgen. Das wurde ihr auch durch Zuwendungen ihrer Freunde Johannes Brahms und des Geigers Joseph Joachim, den sie oft und gerne am Klavier begleitete, erleichtert.

Festanstellung angestrebt

Neben ihren Konzertreisen strebte Clara Schumann in den späteren Jahren eine feste Anstellung als "Erste Klavierlehrerin" an einer Hochschule an, was 1878 am Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt von Erfolg war. In ihrem letzten Lebensjahrzehnt verkaufte sie Robert Schumanns Manuskripte und erhielt außerdem drei "Donationen" (Geldgeschenke) in Form von Wertpapieren von verschiedenen Wohltätern, was ungefähr fünfzehn Jahresgehältern ihres eigenen Musiklehrstuhls entsprach.

Zu einem "Gesprächskonzert" gehört auch die Musik. Hier war es die Pianistin Evelin Grizfeld aus Pforzheim, die für einen wunderbaren musikalischen Rahmen sorgte. Sie eröffnete mit Robert Schumanns "Aufschwung" aus den "Fantasiestücken für Pianoforte" mit kräftigem Anschlag schwungvoll und "presto" das Matinee-Konzert im Forum König-Karls-Bad.

Zwischen den einzelnen Abschnitten des Vortrags interpretierte Grizfeld Robert Schumanns "Abegg-Variationen", ein aus mehreren Sätzen bestehendes Werk, das an die Pianistin hohe Anforderungen stellte. Manche Teile werden in schnellem Tempo gespielt und enthalten technische Schwierigkeiten, unter anderem das andauernde Bewegen der Hand über die gesamte Tastatur, was Evelin Grizfeld bewundernswert meisterte. Der Name dieser Komposition, die um 1830 entstand und im Werksverzeichnis von Schumann als "op. 1" gezählt wird, geht vermutlich auf eine Dame mit dem Namen Abegg zurück, dessen Buchstaben A-B-E-G-G in einem Motiv mit den gleichnamigen Noten verarbeitet wurde.

Mit dem ersten Satz von Johannes Brahms Sonate f-moll für Klavier, wiederum virtuos gespielt von Evelin Grizfeld, wurde das Gesprächskonzert abgerundet.

Der lange Beifall galt sowohl dem Schumann-Spezialisten Seibold als auch der Pianistin Grizfeld.