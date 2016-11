Bad Wildbad Calmbacher Vereine laden ein

Großes Angebot

Die Calmbacher Vereine Bayernfreunde, Flößergilde, 1. FC, Liederkranz, Orchestervereinigung, Pusteblume, Skizunft, Traktorfreunde sowie die Mukoviszidose-Regionalgruppe Nordschwarzwald, der Freundeskreis Asyl Bad Wildbad, die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM Calmbach verwöhnen die Gäste mit bewährten und leckeren kulinarischen Angeboten. Sie bieten viele handwerkliche Arbeiten und selbsthergestellte Produkte wie handgestrickte Socken, Adventskränze und Gestecke, Marmeladen, Würzmischungen, Strohsterne, Holzarbeiten und vielfältige Weihnachtsdekorationen auf den Tischen und Theken an. Hier ist ganz bestimmt das eine oder andere Advents- und Weihnachtsgeschenk zu finden. Als besonderesn Höhepunkt wird auch dieses Jahr wieder ein Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt seine Runden drehen und Kinderaugen leuchten lassen. Und natürlich lässt der Nikolaus die Kleinen in seinem Krabbelsack nach Süßem suchen. In der evangelischen Kirche wird an diesem Tag auch die von Kirchengemeindemitgliedern hergestellte große Krippe zu bewundern sein. Auf einer Fläche von etwa 3,50 auf fünf Meter gruppieren sich in und um einen Stall zahlreiche biblische Erzählfiguren und Tiere.