Bad Wildbad Calmbacher Jugendcafé feiert seine Volljährigkeit

Bei der Geburtstagsfeier erwartete die etwa 40 Besucher im großen Raum eine zum Abend passende und von Jugendlichen gestaltete Dekoration. Geöffnet ist das Jugendcafé regulär immer freitags von 19.30 Uhr bis längstens 23 Uhr mit Ausnahme der Schulferien, wobei sich zehn bis 20 Jugendliche einfinden. "Es könnten einige mehr sein", ist der Wunsch von Jürgen Dürr, Werner Manchen und von Patrick Lörcher, in deren Verantwortung der Jugendcafé-Betrieb läuft.

Dürr ist ein "Urgewächs" in der evangelischen Jugendarbeit. Hat er einst doch schon die Jungschar und anschließend weitere Gruppen besucht und ist schon seit vielen Jahren aktiv in der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Calmbach im Einsatz. Manchen ist seit 2006 in der Jugendarbeit tätig und Lörcher war über einige Jahre hinweg der Vorsitzende des CVJM Calmbach.

Geistlicher Impuls zu Beginn