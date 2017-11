Bad Wildbad Calmbach: Feuerwehr probt Ernstfall

Und das am Geburtstag des Calmbacher Abteilungskommandanten und Einsatzleiters Gerhard Wurster, dem seine Feuerwehrkameraden nach Abschluss der gut einstündigen Übung mit "Happy Birthday" gratulierten. Bei der Übung waren insgesamt 40 Feuerwehr-Aktive und Angehörige der Jugendfeuerwehr im Einsatz.

Übungsobjekt war das mehrstöckige Schulhaus der Fünf-Täler-Schule an der Höfener Straße, in das die Calmbacher Feuerwehr seit dem Einbau der elektronischen Brandmeldeanlage im Rahmen weiterer Brandschutzmaßnahmen schon wiederholt, aber glücklicherweise nur mit Fehlalarmen gerufen wurde.

Kurz nach 19 Uhr wurde der Übungsalarm mit der Vorgabe "Brand im Technikraum" ausgelöst. Mit der Folge einer angenommenen starken Verrauchung des Treppenhauses, über das sich zehn im Gebäude befindliche Schüler, dargestellt von Angehörigen der Jugendfeuerwehr, nicht mehr ins Freie retten konnten. Nur etwa sieben Minuten nach der Alarmierung traf das Kommandofahrzeug mit der Führungsgruppe mit Abteilungskommandant Gerhard Wurster an der Spitze am angenommenen Brandort ein. Gefolgt von jeweils einem Löschfahrzeug der Abteilung Calmbach und der Höfener Feuerwehr mit einer Einsatzmannschaft der Jugendfeuerwehr. Das nachfolgende Tanklöschfahrzeug der Abteilung Calmbach positionierte sich auf der Höfener Straße an der breiten Treppe zum Schulgelände, um den Schulhof als Aktionsraum für die Drehleiter der Feuerwehrabteilung Wildbad frei zu halten und damit jegliche gegenseitige Behinderung auszuschließen, hat doch die Menschenrettung bei Brandeinsätzen absoluten Vorrang. Von der Höfener Straße aus unternahm die Feuerwehr mit dem mitgeführten Wasservorrat von 1200 Litern einen Schnellangriff, während parallel dazu ein in der Nähe befindlicher Hydrant "angezapft" wurde, der dann die weitere Wasserförderung absicherte.