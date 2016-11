Bad Wildbad Cajonesabend zum Abschluss

Bad Wildbad. Noch üben die jungen Leute aus verschiedenen Ländern, die als Migranten nach Deutschland gekommen sind. Aber am morgigen Mittwoch wird es ernst. Dann findet im Jugendhaus/Kulturhaus Freiraum in Bad Wildbad ab 19.30 Uhr der Abschlussabend des zweimonatigen "Festi-walls für ein friedliches Miteinander" statt. Es ist ein Kooperationsprojekt mit vielen Partnern, das helfen will, Mauern zu überwinden, Herzen zu öffnen, Vorbehalte abzubauen und positive Kräfte zu stärken.