Bad Wildbad Burg aus bunten Bechern

Bereits am Kurparkeingang hatte der Freundeskreis Cogolin-Bad Wildbad seinen Stand, wo die speziell aus der Partnerstadt Cogolin angereisten französischen Freunde Spezialitäten aus der Provence anboten. Sie kamen bei den Gästen sehr gut an. Die von den deutschen Helfern des Freundeskreises aufgestellten Party-Zelte mit vielen Sitzgelegenheiten waren bis in die späte Nacht voll besetzt. Das lag unter anderem auch an Ralf Kling, der per Gitarre und Gesang mit Hits und Chansons aus Frankreich, passend zum französischen Genussangebot, für eine gelungene musikalische Unterhaltung sorgte.

Andere Klänge gab’s am Trinkhallenplatz, wo im Musikpavillon die Stadtkapelle Wildbad unter Martin Kochs Leitung ein buntes Repertoire überwiegend flotter Melodien präsentierte, die bei den zahlreichen Zuhörern unter den großen vor Regen schützenden Schirmen bestens ankamen.

Wer dort keinen trockenen Platz fand, nutzte die mit Markisen und Sonnenschirmen überdachte Terrasse des zum ersten Mal wieder geöffneten Kurparkrestaurants. Außerdem gab es ja noch die Partyzelte der örtlichen Vereine. Darunter war die Skizunft, der Familientreff Karussell, die Schwimmabteilung, der Turn- und Sportverein, der Fußballverein sowie ein Süßwarenhändler. Angeboten wurden alle möglichen Getränke, außerdem Crepes, Pizza, Flammkuchen, Hot Dogs, Bratwürste und einige warme Gerichte im Restaurant.

Die bunt beleuchteten Fassaden des Kurtheaters, der Englischen Kirche sowie der Trinkhalle gefielen besonders gut, da diese wenigstens ein bisschen Beleuchtungs-Flair in den feuchten Abend brachten. Die zahlreichen Besucher waren angesichts des trüben Wetters zufrieden mit dem recht abwechslungsreichen Angebot der Ersatzbeleuchtung.