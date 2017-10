Bad Wildbad Bundestreffen der Nachtwanderer

Eine sechsköpfige Organisationsgruppe um Ralf Kuhnle, den Leiter der hiesigen Nachtwandererschar, kümmert sich um Programm und Abwicklung. Die Unterbringung der nach vorläufiger Schätzung hundert Übernachtungsgäste für ein bis zwei Nächte erfolgt in der Lehrerakademie. Das Rathaus unterstützt das Vorhaben ebenso wie der Landkreis. Bürgermeister Klaus Mack unterstreicht: "Unseren Nachtwanderern bin ich für ihren Einsatz in der Stadt sehr dankbar und freue mich, dass sie das Bundestreffen 2018 in Bad Wildbad ausrichten."

Nach der Anreise am ersten Veranstaltungstag gibt das Stadtoberhaupt im Forum König-Karls-Bad für die Teilnehmer einen Empfang. Den Termin hat sich auch der Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Thomas Blenke, schon vorgemerkt. Im Anschluss geht es mit der Bergbahn auf den Sommerberg, wo im Auerhahn ein Maultaschenessen organisiert wird.

Bekanntlich sind die Nachtwanderer unterwegs, um jungen Leuten zur Seite zu stehen. Sie dämmen auf diese Art als Partner der Jugend gerade auch in den beiden großen Stadtteilen der Bäderstadt spürbar Zerstörungswut und Konflikte ein. Träger der ehrenamtlich wirkenden Nachtwanderergruppen sind die Kommunen vor Ort. Bindeglied zur Stadtverwaltung ist in der Bäderstadt Hauptamtsleiter Alexander Rabsteyn. Dies findet auch seinen Niederschlag im Vormittagsprogramm des zweiten Tages, an dem es in einem der Workshops um die Zusammenarbeit mit den Behörden gehen soll.