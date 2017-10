Bad Wildbad Bürger fühlen sich "abgehängt"

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl schrieb in ihrer Antwort auf Macks Brief davon, dass die Stadtverwaltung bereits am 21. Juni und am 7. sowie 19. September des Jahres über die vorgesehene Vollsperrung in Kenntnis gesetzt worden sei. Dem widerspricht Mack vehement: "Dass die Maßnahme Lautenhof kommt, ist natürlich schon lange bekannt, es war aber immer von einer halbseitigen Sperrung die Rede." Als man erfahren habe, dass technisch nur eine Vollsperrung möglich sei, "haben wir sofort interveniert", so der Bürgermeister weiter.

Gemeinsam das Gespräch suchen

Bei einer möglichen Umleitung durch den Wald sieht er auch das Regierungspräsidium mit in der Pflicht: "Wir werden jetzt gemeinsam mit dem Landratsamt das Gespräch mit dem Regierungspräsidium suchen und die Möglichkeiten diskutieren. Wenn die Stadt helfen kann, wird sie das tun. Die verkehrsrechtliche Anordnung trifft aber am Ende das Regierungspräsidium." Das Ziel sei auf jeden Fall "eine verträgliche Lösung für unsere Bürger", so Mack weiter.