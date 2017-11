Bad Wildbad "Bürger erwarten Sicherheit in ihren Ländern"

Krichbaum gab zunächst einen Rückblick über die Entstehungsgeschichte der Europäischen Union. Beginnend vom Bombenangriff am 23. Februar 1945 auf Pforzheim bis in die heutige Zeit verwies er dabei auf die Rolle einiger Politiker, die maßgeblich zur Entstehung und Entwicklung der späteren der EU beigetragen haben. Im Jahr 1989 war dann die erste Erweiterungsrunde, ihr folgten 2004 die nächste und die bislang letzte Runde 2007, als Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen wurden.

Was in vielen Diskussionen zu den aktuellen Problemen in Europa nicht beachtet werde, sei die Frage, wie es heute in Europa aussehen würde, wenn es die EU nicht gäbe, kam Krichbaum auf die aktuelle Lage zu sprechen. Mazedonien wolle zum Beispiel schon seit Längerem in die Europäische Union. Da dieses zur Zeit nicht möglich sei, drohe dieser Staat immer fragiler zu werden. Auch die Ukraine habe lediglich die Standards der EU angestrebt. Moskau habe etwas dagegen gehabt und den damals amtierenden Ministerpräsidenten Wiktor Janukowytsch gedrängt, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen, was letztlich zu Unruhen, Neuwahlen, dem Verlust der Krim und einem Krieg im Osten der Ukraine geführt habe.

Niveau eines Drittstaates