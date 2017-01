Bad Wildbad Böhmlessägmühle

Insgesamt existierten hier acht Standorte – andere Mühlenarten nicht mitgerechnet – an Calmbächle (1), Großer (2) und Kleiner Enz (5).

Bad Wildbad-Calmbach. Unter dem Datum vom 6. wird am 11. Dezember 1897 berichtet: "Nachdem schon am letzten Freitag Abend die 24 neuen elektrischen Straßenlampen im schönsten Licht erglänzten, sind nun heute abend die Beleuchtungseinrichtungen in den Häusern der Benützung übergeben worden." Der nötige Strom wurde mittels Wasserkraft von der "Böhmlessägmühle" erzeugt.

In die Leitungen geschickt wurde Gleichstrom. Die Anlage hatte die Stuttgarter Firma Reißer "nach dem neuesten System der Gleichstromhochspannung ausgeführt". Erstmals in Württemberg sei dies in so großer Ausdehnung erfolgt. Zu den 24 Straßenlampen waren auf den Nikolaustag 1897 rund 260 elektrische Lichtquellen in Wirtschaften, Privathäusern und Gewerbeanwesen hinzugekommen. Das Interesse war groß – und weitere Anmeldungen lagen vor.

Weniger gefragt waren offensichtlich Fernsprecheinrichtungen. Denn der Berichterstatter klagt am Ende seines Artikels: "Nun fehlt uns nur noch das Telephon. Es ist zu bedauern, dass frühere Versuche, dasselbe hieher zu bekommen, aus Mangel an genügender Beteiligung gescheitert sind."

Mit der Stromversorgung gehörte Calmbach zu den Pionieren jener Zeit. Lediglich die Stadt Nagold, wo der Mühlebetrieb Klingler ab 1893 Strom produzierte, war im späteren Landkreis Calw früher dran. Wildbad erhielt 1906 eine erste Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung. Nach dem Auftakt 1897 in der Fünftälergemeinde dauerte es bis zu deren kompletter Versorgung bis 1904. Mit der zweiten "Kepplersägemühle" – auch "Gartensägemühle" genannt – an der Wildbader Straße wurde die Leistung vergrößert. Noch heute wird dort, beim Calmbacher Festplatz unweit des Bäckereiverkaufs und Cafés Raisch, mit Wasserkraft und einer in jüngerer Zeit modernisierten, privaten "Kepplerschen Turbinenanlage" für etwa 200 Haushalte Energie erzeugt.

Einspeisung ins öffentliche Netz

Die Gartensägmühle fiel 1962 einem Brand zum Opfer. Die flussabwärts gelegene Böhmlessägmühle erlitt schon 1931 das gleiche Schicksal. Sie wurde 1588 erstmals erwähnt, war im Dreißigjährigen Krieg zerstört und 1650 wieder aufgebaut worden. Auf ihrem Platz befindet sich heute ein Wohnhaus. Aber die vor 120 Jahren begonnene Stromgewinnung wird auch dort am Fluss fortgesetzt. Seit 1935 erfolgt die Einspeisung der privat erlangten Energie ins öffentliche Netz der EnBW beziehungsweise ihrer Vorgängerinnen.