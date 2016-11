Bad Wildbad Blick nach Russland

Parallel zum Bestreben, wieder Supermacht zu sein, wird in Russland der Westen erneut zum Feindbild aufgebaut. Wie dabei der Nationalismus als Legitimierung dient, welche Ursachen, Chancen und Perspektiven für Putins neue eurasische Orientierung bestehen und welche Rolle Russlands beim Kampf gegen den Terrorismus einnehmen möchte, soll näher beleuchtet werden. In der Innenpolitik will man näher untersuchen, warum Putin sich zum dritten Mal zum Präsidenten hat wählen lassen und welche innenpolitische Umgestaltungen er anstrebt – unter anderem durch die neuen Gesetze zur Einschränkung der Zivilgesellschaft.

Anerkannter Fachmann

Schneider ist Advisory Board Member of the EU-Russia Centre in Brüssel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Siegen und war mehr als 30 Jahre in Instituten der Bundesregierung politikberatend tätig, mit Schwerpunkt Sowjetunion sowie Russland und der Ukraine. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Touristik Höfen findet ab 19.30 Uhr im Kursaal des Rathauses Höfen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; Karten sind an der Abendkasse erhältlich.