Bad Wildbad Besinnliche Lieder und Texte

Andreas Hohl, Sänger und Conférencier präsentierte alte und neuere, deutsche und amerikanische Weihnachtslieder sowie Melodien, verbunden mit amüsanten und besinnlichen Texten.

Viel Beifall der Gäste

Solo-Einlagen im Wechsel mit orchestralen Titeln sorgten für einen stimmungsvollen Abend, den die Besucher mit viel Beifall honorierten. Einer der Höhepunkte war das alte amerikanische Kirchenlied "Oh, Come All Ye Faithful", von Viola Bommer ergreifend gesungen, am Piano begleitet von Guido Willwerth. Erst nach zwei Zugaben und einem Weihnachts-La-Le-Lu durften die Palastperlen die Bühne verlassen.