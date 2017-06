Bad Wildbad Beschilderung sorgt für Verwirrung

Wer dennoch bis zur Einmündung Laienbergstraße kam und in diese wollte, musste – nicht nur in dieser Situation – mutig das versehentlich nicht verdeckte Schild "Verbot der Einfahrt" übergehen. Eine andere Zufahrt in das Wohn- und Gewerbegebiet rechts der Großen Enz gibt es nämlich momentan nicht. Dies galt für aus dem Tunnel kommende Fahrzeugführer doppelt: Denn dort wurde auch noch "nur geradeaus" geboten.

Aber die Stadtverwaltung schuf auf Hinweis unserer Zeitung kurzfristig Abhilfe. Was nach Auskunft von Verkehrsteilnehmern gut funktioniert, ist zumindest tagsüber die Einhaltung des beidseitigen Halteverbots in der Laienbergstraße und im Langwiesenweg.