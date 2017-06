Bad Wildbad Beleuchtung mit Kerzen nicht möglich

Bad Wildbad. Der Grund hierfür: die Wetterprognose mit Regen und kräftigem Wind. Es gibt somit keine Kerzen, Lichterbecher, Lampions und kein Musik-Feuerwerk. Dafür gibt es bei freiem Eintritt in einigen Bereichen am Trinkhallenplatz, im Eingangsbereich des Kurparks und an der Englischen Kirche eine "elektrische Beleuchtungsillumination". Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn Gastronomen und Vereine bieten am Kurparkeingang und am Trinkhallenplatz ein Speise- und Getränkeangebot an. Ferner wird die Stadtkapelle Wildbad ab 20 Uhr im Musikpavillon zur Unterhaltung aufspielen. Der Kindertag im Kurpark am Sonntag, 2. Juli, findet wie geplant statt.