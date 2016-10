Bad Wildbad Beim TVC ist für jeden etwas dabei

Der TV Calmbach besteht im Augenblick aus den Abteilungen Fitnessgymnastik, Frauengymnastik, Handball, Jedermannturnen, Kinderturnen, Leichtathletik, Tischtennis und Volleyball. Die Bilanz falle für alle Abteilungen erfreulich aus und der Ausblick auf die Zukunft stimme ihn optimistisch, so Bott.

Bürgermeister Klaus Mack sagte, der TVC könne auf seine erfolgreiche Geschichte stolz sein. Aushängeschilder seien die sportlichen Erfolge, die den Verein weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt gemacht hätten. Doch nicht nur die Spitzenleistungen sondern vor allem die Breite an Angeboten würde den Verein auszeichnen.

Doch dafür brauche es die Übungs- und Abteilungsleiter, die mit Spaß und Freude die Vereinsarbeit am Leben hielten. Ohne deren Engagement gehe es nicht. Mit der Aktivität der Vorstandschaft, dem Potenzial an Mitgliedern und mit den sportlichen Erfolgen, steuere der TVC in eine gute Zukunft.

Auch das Präsidiumsmitglied des Schwäbischen Turnerbunds, Sybille Hiller, würdigte die Leistungen der Funktionäre und zeichnete den Verein mit dem Walter-Kolb-Schild aus. Thomas Dörflinger, Vorsitzender des Handballkreises Pforzheim, würdigte die Leistungen der Handballer und zeichnete Björn Seyfried und Martin Siegel mit der Verbandsehrennadel in Silber und Frauke Huzenlaub mit der Verbandsehrennadel in Gold des Badischen Handball-Verbands aus.

Als Rückgrat der Gesellschaft bezeichnete der Vorsitzende des Turngaus Nordschwarzwald, Andreas Hölzlberger, die ehrenamtlich Tätigen.

Engagement gewürdigt

Er zeichnete Margarete Ihle für deren Engagement bei Kinderturnen und Fitnessgymnastik mit der bronzenen Ehrennadel des Turngaus aus. Zuletzt gratulierte Thomas Neuweiler, Referent für Schule und Vereine beim Sportkreis Calw, und betonte, "gedeiht ein Verein, so gedeiht auch das ganze Dorf", es sei schön, dass der TVC so gut in Calmbach verwurzelt sei.

Für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft im TVC wurde Helga Reiser ausgezeichnet. 50 Jahre sind Carola Hargutt, Petra Kiefer und Willi Kiefer dabei. Die beiden Letztgenannten wurden auch zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Martin Barth, Rolf Barth, Frauke Huzenlaub, Hildegard Lörcher, Horst Schiele, Dietmar Waidner und Karlheinz Walther geehrt.

Übungsleiter aller Abteilungen, die das umfassende Angebot des TVC erst möglich machen, wurden besonders geehrt.

Es sind dies: Margarete Ihle, Jutta Zauner, Carola Hargutt, Gisela Kiefer, Rolf Barth, Rudolf Helmut Burk, Elke Fuchs, Oliver Fuchs, Theresa Girrbach, Frauke Huzenlaub, Kim Kallfass, Karlheinz Kocher, Oliver Kopp, Timo Neuweiler, Jörg Terrabona, Fabian Wiegmann, Sven Wiegmann, Frank Dieckhoff, Thomas Neuweiler, Jasmin Barth, Sandra Barth, Anita Eder, Nicole Forstner, Valerie Bott, Pasquale Cesaro, Petra Kiefer, Klaus Nowak, Marie Waidelich, Dirk Baumann, Frank Bott, Martin Kern, Carsten Knöller, Kurt Lohse, Christian Metzler, Daniel Metzler, Marcus Müller, Tobias Kiefer und besonders auch Werner Erhard.