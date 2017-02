Bad Wildbad Bei 180 Einsätzen fast 1900 Stunden Arbeit geleistet

17 Brände bekämpft, zehn Menschen gerettet

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 180 (2015: 170) Einsätze mit 1896 (2015: 2027) Einsatzstunden abzuwickeln, Wobei der erste Einsatz am 1. Januar und der letzte am 31. Dezember 2016 angefallen sind. Hinzu kamen noch etwa 1200 Stunden für Arbeitseinsätze. Die 180 Einsätze teilen sich auf in 17 Brände, 57 Hilfeleistungen mit insgesamt zehn geretteten Personen, in 50 Brandmeldealarme, davon 47 Fehlalarme über Brandmeldeanlagen, 40 Brandsicherheitswachen, in zwölf sonstige Einsätze und in vier Fehlalarme.

Erstmals im vergangenen Jahr gab es einen Atemschutz-Workshop im Ludwig-Uhland-Stift auch für die Abteilungswehren Aichelberg/Hünerberg/Meistern, Calmbach und Sprollenhaus/Nonnenmiß sowie für die Feuerwehren Enzklösterle und Höfen. Weitere Aktivitäten waren die jährliche Weiterbildung der Atemschutzgeräteträger, Brandschutzerziehungen der vierten Klassen der Wilhelmschule sowie von Vorschulkindern der beiden Wildbader Kindergärten, der erstmalige Besuch der Kleinkindgruppen im Feuerwehrhaus, die Mitarbeit bei der Maibaumaufstellung, das Herbstfest mit einer erstmaligen "Lösch-Gaudi" und der zweitägige Jahresausflug mit dem Weltkulturerbe "Völklinger Hütte" und Saarbrücken als Ziel.

Als neue Schriftführerin der Abteilungswehr ging Alexandra Göschl auf die Ereignisse im Jahresablauf ein. In Vertretung von Wolfgang Barchet erstattete Dietmar Rau den Kassenbericht. Marcus Fischer als Kassenprüfer zusammen mit Alexandra Göschl bestätigte eine vorbildliche Kassenführung, so dass auf Antrag von Bürgermeister Klaus Mack die Feuerwehrangehörigen einstimmige Entlastung erteilten. "Die Bürger der Stadt dürfen dankbar sein für das, was Sie leisten!", führte er aus und kam auf die Finanzierung neuer Feuerwehrfahrzeuge in den nächsten Jahren zu sprechen, mit der man sich auf einem guten Weg befinde. Aus der Bereitstellung der für die Feuerwehr notwendigen finanziellen Mittel spreche die Wertschätzung des Feuerwehrdienstes und des Ehrenamtes.

Mit Angeboten oder Vergünstigungen locken

Stadtbrandmeister Tido Lüdtke dankte ebenfalls für die geleistete Arbeit, ging auf die zunehmende Zahl von Einsätzen zusammen mit dem Rettungsdienst ein und sprach im Blick auf den Ablauf von Gewährleistungsfristen Mängel am und im Feuerwehrhaus an. "Damit man mit etwas locken kann", regte Dieter Günthner an, den Feuerwehrdienst beispielsweise mit freiem Eintritt in das Waldfreibad oder mit kostenfreien Bergbahnfahrten attraktiver zu machen.

Zwölf Feuerwehrangehörige durften für ihren intensiven Übungsbesuch Anerkennungsgeschenke entgegennehmen. Grußworte kamen vom stellvertretenden Calmbacher Abteilungskommandant Oliver Eder, von Polizeihauptkommissar Fredy Pfeiffer als Leiter des Bad Wildbader Polizeipostens und vom Höfener Feuerwehrkommandant Thomas Braune.