Bad Wildbad Begeisterung trotz Kälte und Schneefall

Bad Wildbad-Calmbach. Begeisterung pur bei den Besuchern der Fünf-Täler-Schule an der Jahnstraße in Calmbach: für die neue Kletteranlage als Ergänzung der Spielangebote in den Pausen und insbesondere auch in der Mittagspause der Ganztages-Grundschüler.