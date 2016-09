Bad Wildbad Begeisterte Zuhörer

Bad Wildbad. Mehr als 300 Besucher allein im Kursaal in Bad Wildbad und einige weitere Hundert im Kurhaus in Bad Herrenalb sowie im Kubus in Nagold begeisterten sich für die drei Konzerte des oberitalienischen Bergsteigerchores "Coro Stella Alpina" aus Rho bei Mailand. Mit Standquartier in Calmbach war er einige Tage zu Gast im Oberen Enztal.