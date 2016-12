Bad Wildbad Begeisterndes Konzert im Quellenhof

Nach der Begrüßung durch die Freundeskreis-Vorsitzende Rita Raidt schenkte Bariton seine Zeit den Zuhörern mit einer bunten Mischung bekannter deutscher, französischer, englischer und sogar hebräischer Lieder, die nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern für das ganze Jahr gültig und wertvoll sind.

Marshall, der das ganz Jahr über mit vielen Auftritte bei seinen Konzerten, im Rundfunk und im Fernsehen quer durch ganz Deutschland zu hören ist, ging ganz musikalisch – er wurde am Klavier hervorragend begleitet von René Krömer – und gesanglich in die Weihnachtszeit herein und überzeugte musikalisch die Zuhörer mal stimmgewaltig, mal ganz zärtlich von der Nächstenliebe und dem gegenseitigen Respekt, welche für die Menschheit am dringendsten benötigt würden.

Weihnachtliche Stimmung

Für die Zuhörer war es nicht nur besinnlich und ergreifend, sondern oft auch mitreißend, die internationalen Lieder zum Weihnachtsthema "Die Ankunft des Herrn" in Marshalls einmaligem Gesang zu hören. Neben den traditionellen deutschen Weihnachtsliedern oder dem amerikanisch-swingenden "Jingle Bells" begeisterte Marc Marshall mit einem traumhaft schönen Vortrag von "Amazing Graze", bei dem auch das Publikum zum Mitsingen gebeten wurde. Weihnachtliche Geschichten, vorgetragen von Marc Marshall; "Wann fängt Weihnachten an?" und Pfarrer Thomas Föhl mit seinem Beitrag "Herbergssuche im Dorf" erweiterten die musikalischen Darbietungen. Eine der neuesten Kompositionen von Marshall, "Du hast mir gerade noch gefehlt", ergänzte das Nachmittagsprogramm aufs Beste.

Peter Flachenecker, Quellenhofchef, lobte in seinen Dankesworten das tolle Konzert von Marshall, der damit allen Besuchern eine Riesenfreude bereitet habe. Flacheneckers Dank galt auch dem Freundeskreis Quellenhof, der den populären Sänger durch persönliche Beziehungen für dieses gagenlose Benefizkonzert hatte gewinnen können.