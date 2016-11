Bad Wildbad Beeindruckende Bilder aus Damaskus

Adigüzel schilderte zunächst seinen beruflichen Lebensweg. Aufgewachsen in einer türkischen Familie in Deutschland entschied er sich nach seinem Abitur für das evangelische Theologiestudium und wandte sich danach speziell der schwierigen Situation syrischer Flüchtlinge zu, die in einer türkischen Grenzstadt zu Tausenden Aufnahme gefunden hatten. Mit beeindruckenden Bildern schilderte er die Situation in Damaskus und in der türkischen Grenzstadt, in der er zusammen mit seinem Team ein Schulprojekt einrichten konnte, um syrischen Flüchtlingskindern im Alter zwischen fünf und 13 Jahren mit ebenfalls geflüchteten syrischen Lehrern eine stark nachgefragte schulische Betreuung anbieten zu können. "Für die Kinder ist Schule das Größte", berichtete Yasin Adigüzel. Aus eigenen Beobachtungen bei Reisen nach Syrien schilderte er die dortige schwierige Bürgerkriegssituation und die ethnischen Unterschiede verschiedener Gruppen. Begonnen mit friedlichen Demonstrationen seien die Proteste in den vergangenen Jahren bis zum Bürgerkrieg eskaliert.

Im zweiten Teil seines Vortrags berichtete der Referent über die von ihm in Deutschland betriebene interkulturelle Jugendarbeit. "Hinschauen statt wegschauen", "Hingehen statt zu warten bis sie kommen" und "Mit Flüchtlingen reden" waren seine Ratschläge zur Förderung der Integration. Wobei eine entsprechende Mimik und Gestik Möglichkeiten seien, fehlende Sprachkenntnisse zu überbrücken. Ein Beispiel für eine persönliche Begegnung sei in der Bibel mit dem Handeln des barmherzigen Samariters aufgezeigt, führte der Referent aus. "Regelmäßige Kontakte" anstelle eines "Hau ruck-Verfahrens" war ein weiterer Tipp für eine zum Erfolg führende Eingliederung der Flüchtlinge. Dabei könne man Fehler in der Betreuungsarbeit mit Vergebung und Versöhnung ausgleichen. "Es geht nicht darum, die Welt zu retten. Unser Job ist, den Nächsten zu lieben. Wenn wir das schaffen, ist die Welt ein Stück besser", betonte Yasin Adigüzel zum Schluss seines interessanten Referates, für das ihm Rüdiger Hering und Manfred Bertsch vom Vorbereitungsteam "Männervesper im Oberen Enztal" dankten. In der Aussprache zum Referat ging es unter anderem um die christliche Leitkultur im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge, um die Verschleierung von Frauen und um Kreuze in Schulräumen. Diakon Manfred Bertsch zufolge ist das nächste "Männervesper im Oberen Enztal" am 30. März 2017.