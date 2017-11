Bad Wildbad Baumwipfelpfad besichtigt

Flößermuseum besucht

31 Angehörige des Jahrgangs kamen mit ihren Partnern. Eine große Zahl kam von auswärts. Ursula Lecoeur, geborene Kappelmann, kam sogar aus dem 450 Kilometer entfernten Genf angereist. Sie trafen sich auf dem Bad Wildbader Waldfriedhof, um dort der verstorbenen Schulkameraden zu gedenken. Zudem besuchten die Gäste das Heimat- und Flößermuseum in Calmbach. Dort entdeckte mancher bereits Vergessenes, was es in der Jugend noch gab. Im Hotel Bergfrieden trafen sich die Jahrgangsangehörigen zum Abendessen. Einige von ihnen führten zwei Sketche auf.

Da eine Reihe von Angehörigen schon lange nicht mehr in ihrem Jugendort war, gab es eine Fahrt mit der Bergbahn zum Sommerberg. Dort besuchten die Gäste den Baumwipfelpfad. Dieses Bauwerk beeindruckte vor allem die Auswärtigen. Ein Teil der Jahrgangsangehörigen zog es allerdings vor, auf dem Sommerberg einen Rundgang zu machen und besuchte den neuen Märchenweg. Mit dem Mittagessen im Hotel Auerhahn wurde das Treffen abgeschlossen. Sie wollen sich in fünf Jahren wieder treffen.