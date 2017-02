Bad Wildbad Baubeginn für Ludwig-Uhland-Residenz

Die Band "Good old Music" leitete den Beginn des Neubaus der "Ludwig-Uhland-Residenz" dem Anlass entsprechend mit dem Sinatra-Popsong "When you’re smiling" (Wenn du lächelst) ein. Außerdem umrahmte sie den weiteren Verlauf des Hammerschlags musikalisch.

Abgespeckte Version

Der Hauptgeschäftsführer der EHS, Bernhard Schneider, bezeichnete nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste den Hammerschlag als einen wichtigen Tag in der Geschichte der Heimstiftung. Es sei nicht einfach gewesen, eine gute Lösung für diese große Baumaßnahme zu finden. Eine lange Ära des Planens (seit 2011) werde nun abgeschlossen. Nach der Fertigstellung des ersten Konzepts hätten die vorgesehenen Kosten vor allem wegen der extremen Hangsicherung zu explodieren gedroht. Schneider: "Wir können kein Haus bauen, das so teuer ist, dass es sich niemand leisten kann, dort zu wohnen."

So wurde umgeplant, sodass das nun fünf Geschosse umfassende Gebäude 26 Betreute Wohnungen (zwischen 26 und 49 Quadratmeter) umfasst. Außerdem gibt es eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen und eine Tagespflege für 15 Gäste. Für die Mobilen Dienste der EHS wird ein eigenes Büro eingerichtet. Außerdem gehören ein Gemeinschaftsraum zum neuen Haus. Insgesamt 7,8 Millionen Euro investiert die EHS in das Projekt, das nach den WohnenPlus-Konzept umgesetzt wird.

Schneider dankte allen ehemaligen Bewohnern, die vor knapp zwei Jahren in die umgestaltete frühere Bätznerklinik in der Olgastraße umziehen mussten. Er dankte auch allen Mitarbeitern, die sich stets mit großem Engagement für die Bewohner eingesetzt hätten. Die Bewohner der benachbarten Gebäude bat er um Verständnis für die nicht zu umgehenden Lärm- und Staubbelästigungen beim Abbruch und Neubau.

"Dieses Haus wird beschädigt und abgebrochen", sagte Pfarrerin Angelika Germann, "jedoch nur die Hülle, und nicht das, was drin war, nämlich die liebevolle Pflege alter Menschen." Sie wies auf den Text "Alles hat seine Zeit" im Buch Salomo des Alten Testaments hin, in dem auch das Abbrechen und Aufbauen gemeint sei. Eine wichtige Aufgabe in der Senioreneinrichtung sei die Pflege und Betreuung durch die Kirche, die auch im neuen Haus wieder präsent sein wolle.

Neues Konzept

Mit einem Projekt, das mit dem Konzept WohnenPlus in die Zukunft weise, werde die Pflegekonzeption in der Stadt komplettiert, betonte Bürgermeister Klaus Mack: "Wir tun viel in Bad Wildbad für die Kinder. Wir kümmern uns um Arbeitsplätze. Wir setzen große Stücke auf den Tourismus. Mir ist es aber genau so wichtig, dass wir unseren älteren Menschen die Angebote machen, die sie brauchen, um hier auch alt werden zu können."

Jürgen Breuning vom Generalunternehmer Wolfer&Göbel Bau GmbH überbrachte die Grüße seiner Firma. Auch er bat um Verständnis für die Probleme, die beim Bau entstehen könnten. Zwei bis drei Monate dauere voraussichtlich der Abbruch, sodass im Mai die eigentlichen Bauarbeiten beginnen könnten.

Hier entstehe ein modernes Seniorenzentrum, für das die EHS grünes Licht gegeben habe, meinte Ralf Zeller, Vertreter des Architekturbüros Kühnl+Schmid. Im November 2016 habe man den Bauantrag bei der Stadt eingereicht und hoffe auf baldige Genehmigung.

"Wer baut, der bleibt", sagte die Regionaldirektorin der EHS, Susanne Maier-Koltschak. Mit der neuen Einrichtung reagiere man auf die jüngsten gesetzlichen Vorgaben. Die Ludwig-Uhland-Residenz solle ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft in jeder Lebenssituation werden.

Mit den beidhändig zu führenden mehrere Kilo schweren Vorschlaghämmern unternahmen dann die "Offiziellen" nicht nur einen sondern mehrere symbolische Hammerschläge an einen Pfeiler der Eingangsüberdachung, um damit den Abbruch des alten Ludwig-Uhland-Stifts einzuleiten.