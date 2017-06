Nach vielen abendfüllenden Märchenballetten bringt Anthony J. Sterago mit seinem Ballettcentrum aus Pforzheim etwas Neues auf die Bühne. Mit einem kleinen und ausgesuchten Ensemble – 25 Hobbytänzer von acht bis 60 Jahren – wagt sich der ehemalige Ballettchef des Pforzheimer Theaters an Johann Sebastian Bach. 16 Musikstücke wurden ausgesucht, darunter Choräle und Gitarrensoli, um die pure Welt des Balletts darzustellen. Dabei verzichtet er bewusst auf große Bühnenbilder oder aufwendige Kostüme. Der laut Ankündigung pfiffige, kurzweilige und humorvolle Ballettnachmittag findet am Sonntag, 18. Juni, im Königlichen Kurtheater in Bad Wildbad ab 16 Uhr statt. Karten gibt es unter http://kurtheater.com/. Foto: Veranstalter