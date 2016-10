Einen Besucheransturm erlebte die Kurstadt Bad Wildbad am Sonntag und am gestrigen Montag. Der Grund: Der erstmals zweitägige "Bad Wildbader Herbst" mit zwei aufeinander folgenden verkaufsoffenen Tagen, ein großer Antik-Markt auf dem Kurplatz sowie ein Trödelmarkt auf der Wilhelm- und auf der König-Karl-Straße. Einen großen Teil zum guten Besuch des am ersten Oktobersonntag schon traditionellen "Bad Wildbader Herbsts" trug das gute Wetter bei. Recht schnell vertrieb die Sonne an beiden Tagen die morgendlichen dunklen Wolken, die vielleicht so manchen Anbieter oder Interessierten zunächst noch zögern ließen, den Weg ins Obere Enztal anzutreten. Im Laufe des Vormittags stellte sich die herbstliche Stimmung bei milden Temperaturen ein, die dann für zahlreiche Besucher sorgte. Schon am Sonntagmittag waren alle Parkplätze und Parkhäuser fast belegt, sodass am frühen Nachmittag Ordnungskräfte die Besucher auf den Parkplatz beim Sportplatz, verbunden mit einem Spaziergang durch den Kurpark, verweisen mussten. Foto: Ziegelbauer