Bad Wildbad Ausweichstätte nicht weit weg

Besondere Öffnungszeiten und Regelungen gelten auch an Weihnachten und der sogenannten Zeit zwischen den Jahren für die Vital Therme. Nicht geöffnet wird diese am 24. und 25. Dezember.

Keine Damensauna wird zwischen dem 26. Dezember und 7. Januar 2018 angeboten. Am 1. Januar öffnet das Bad von 12 bis 19 Uhr – aber die Sauna bleibt zu.

Auch während diesen Zeiten kann ins Palais Thermal ausgewichen werden. Außer am Heiligen Abend, wo es geschlossen bleibt, lädt Wildbads großer und besonderer Badetempel auch über die Feiertage und Ferienzeit zu den üblichen, vom Vormittag bis in die Abendstunden reichenden Betriebszeiten ein und bietet seine verschiedenen Wellnessangebote an.