Bad Wildbad Aussagekräftige Botschaften

Das Besondere ist, dass sich nicht nur Geschäftsinhaber bereit erklärt haben, sich an der Aktion zu beteiligen, sondern auch Privathaushalte. Damit wurde es möglich, insgesamt 19 Stationen zu gestalten. In diesem Jahr ging es um das Thema "Engel". Es spiegelt sich in Szenen der Weihnachtsgeschichte ebenso wider wie in anderen biblischen Geschichten.

19 Stationen

"Lassen Sie sich inspirieren beim Betrachten der Calmbacher Adventsfenster und der Weihnachtskrippe in der evangelischen Kirche!", schreibt der CVJM Calmbach in seinem Flyer zur diesjährigen Adventsfenster-Aktion. Er erläutert dabei den Rundgang zu den 19 Stationen vom evangelischen Gemeindehaus an der Kleinenztal- über die Haupt-, die Wildbader und die Calwer Straße bis zur großen Krippe in der evangelischen Kirche. Die Calmbacher Adventsfenster sind bis zum 6. Januar 2017 zu sehen. Martin Luther ist das Thema der nächstjährigen Aktion.