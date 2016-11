Bad Wildbad Ausländische Fachkräfte gewinnen

Bei der Veranstaltung ging es speziell um die Deckung des Personalbedarfs in der Gesundheitswirtschaft. Die erste Fachreferentin war Christine Böhmig (Karlsruhe) vom Welcome Center Sozialwirtschaft in der Trägerschaft der Diakonie Baden-Württemberg. Sie kam unter anderem auf die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse im pflegerischen Bereich und auf die notwendigen Sprachkenntnisse für eine Tätigkeit in Deutschland zu sprechen. "Die Sprache und die Kommunikation sind das A und O im Pflegebereich", betonte sie. Das Erlernen der deutschen Sprache sei im Heimatland der Bewerber einfacher und schneller zu bewältigen als in Deutschland. In ihren weiteren Ausführungen stellte sie das Drei-Phasen-Modell vor. Es bestehe aus der Auswahl der Interessenten. Es folge die Phase der Qualifizierung. Zuletzt gehe es um die Integration.

Aus dem Kreis der Besucher der Veranstaltung wurde die zuweilen lange Dauer von Anerkennungsverfahren für die im Ausland absolvierten Pflegeabschlüsse beklagt. Zu beobachten sei, dass es die angeworbenen Mitarbeiter eher in Ballungszentren als aufs flache Land ziehe. Dem Referat von Christine Böhmig schloss sich ein Erfahrungsbericht über die Gewinnung von Pflegefachkräften aus verschiedenen Nationen von Yvonne Essig vom Altenpflegeheim Haus Waldruh (Altensteig-Spielberg) an.