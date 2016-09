Bad Wildbad Aus Fußgängerzone wird Verkehrsstraße

Erfreut zeigte er sich darüber, dass sich die Autofahrer an die Höchstgeschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde halten würden: "Viele sind sogar nur Schrittgeschwindigkeit gefahren." Allerdings hätten einige Autofahrer ohne Parkscheibe geparkt, bedauerte er.

Hilfe für Einzelhandel

Mit der Öffnung der Wilhelmstraße wurden sieben Stellplätze eingerichtet, auf denen man eine Stunde lang parken darf. In diesem Zusammenhang wies Borg darauf hin, dass das Ziel der Öffnung, den Einzelhandel zu unterstützen, verfehlt werde, wenn Geschäftsinhaber und Mitarbeiter von Firmen die Kurzzeitparkplätze auf Dauer belegen würden.Knöllchen wurden gestern noch nicht verteilt, berichtete Borg. Die Autofahrer hätten "freundliche Hinweise" bekommen. Der stellvertretende Rathauschef wies darauf hin, dass die Einfahrt in die Wilhelmstraße an Sonn- und Feiertagen außer für Radfahrer weiter verboten ist. Allerdings gilt auch für Drahtesel die Einbahnstraßenregelung. Borg freute sich über den Blumenschmuck und die neuen Bänke. Die Sitzgelegenheiten würden gerne angenommen, so seine Beobachtung. Die Öffnung der Wilhelmstraße ist zunächst auf ein halbes Jahr befristet.