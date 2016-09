Bad Wildbad Auftritt der Gipfelstürmer aus Rho

Höhenlager aufgebaut

Mit schwerem Gepäck erfolgte der Aufstieg in Richtung Brentei-Hütte. Oben angekommen, wurde sogleich das Höhenlager aufgebaut. Einige Tage später kam der Calmbacher Heinrich Müller mit einigen Skizunft-Kameraden in die Brentei-Hütte, um den Bochettenweg zu erwandern. Am Abend traf die damit größer gewordene Gruppe in der Hütte auf einige Alpinisten, deren Gesang sie faszinierte. "Das war ein wunderbares Erlebnis. Der Gesang der italienischen Bergsteiger rührte uns sehr", erinnert sich der gebürtige Calmbacher Rüdiger Barth an die erste Begegnung mit Sängern des Coro Stella Alpina, mit denen bei einigen Karaffen Wein, so Heinz Mutterer, schnell Freundschaft geschlossen wurde. "Wir von der Skizunft Calmbach haben uns mit La Montanara in Stellung gebracht", berichtet er über den unterhaltsamen und erlebnisreichen Abend in der Berghütte, der die Weichen für die deutsch-italienische Freundschaft stellte.

Gefestigt wurde diese an den folgenden Tagen mit einigen gemeinsamen Klettertouren beispielsweise zu den Vaiolet-Türmen. Zum Abschied haben die Enztäler ihre neuen Freunde zu einem Treffen nach Calmbach eingeladen, das schon im Oktober 1968 und damit nur zwei Monate später realisiert wurde.

Liederbuch erhalten

Bei einem Besuch bei seinem Kletterfreund Enzo erhielt Heinz Mutterer ein Liederbuch mit mehrstimmigen Chorsätzen, das er dem damals noch bestehenden Calmbacher Skichor übergab.

In Zusammenarbeit mit der Skizunft Calmbach wurde die erste Deutschland-Tournee des Coro Stella Alpina konzipiert. Das erste Chorkonzert unter der Leitung seines Dirigenten Gianni Borghetti in der Region fand in der Sporthalle in Dobel statt. "Bei den vielen Zuhörern gab es Tränen der Rührung", erinnert sich Rüdiger Barth an dieses außergewöhnliche Chorkonzert.