Bad Wildbad "Aufgaben nach wie vor herausfordernd"

Ich hatte zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub. Da galt die Aufmerksamkeit ganz der Familie. Es tut auch einmal gut, durchzuatmen und im neuen Jahr dann mit frischem Elan wieder an die Arbeit zu gehen.

Was bleibt Ihnen mit Blick aufs vergangene Jahr besonders in Erinnerung?

Das waren gleich mehrere Höhepunkte: Beeindruckend war der Besuch der weltbesten Lehrerin Hanan al-Hroub in der Landesakademie. Im Sommer haben wir bei einer Wanderung durchs Dickicht auf dem Sommerberg die heutige Wegeführung des Märchenweges festgelegt. Die Architektenkammer Baden-Württemberg hat die Calwer Straße und unser Feuerwehrhaus für "Beispielhaftes Bauen" ausgezeichnet. Und nicht zuletzt die Ehrung des 500 000. Besuchers auf dem Baumwipfelpfad hat uns alle sehr gefreut, da die Erwartungen mehr als erfüllt wurden.

Und auf was freuen Sie sich 2017 besonders?

Ich freue mich auf die Eröffnung des "Enzblick", da ich überzeugt bin, dass mit diesem Wohn- und Geschäftshaus die Innenstadt weiter "befördert" wird. Außerdem haben wir viel Herzblut und Engagement investiert, bis das Projekt auf den Weg gebracht wurde. Wir werden an Pfingsten den Märchenweg eröffnen und endlich die Sanierung der Wilhelmschule abschließen. Ganz besonders freue ich mich auf das Jubiläum "650 Jahre Überfall im Wildbad". Wir werden die Geschichte der Stadt in den Mittelpunkt rücken und das Jahr 1367 lebendig werden lassen.

Kann eigentlich Bad Wildbad von der Gartenschau in Bad Herrenalb profitieren?

Von diesem Projekt profitiert die gesamte Region. Wir sind mit der Stadt Bad Herrenalb über die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald ja ohnehin eng verbunden. Die Region vermarktet sich gemeinsam und wir werden gemeinsam auf der Gartenschau präsent sein. Ziel soll sein, dass die Besucher der Gartenschau einen positiven Eindruck mit nach Hause nehmen und Lust bekommen, den nördlichen Schwarzwald wieder zu besuchen. Wir sind als Region stark und haben viel Attraktives zu bieten.

Was steht auf Ihrer Prioritätenliste in den nächsten Monaten ganz oben?

Wir haben in den ersten Tagen des neuen Jahres gleich die Weichen für ein neues Stadtsanierungsgebiet in Calmbach gestellt. Dabei wollen wir die Wildbader Straße in den Blick nehmen und müssen dafür beim Land werben. An die Fünf-Täler-Schule, Standort Jahnstraße, soll eine Mensa angebaut werden. Die entsprechenden Zuschussanträge sind bereits gestellt. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mit der konkreten Umsetzung beginnen können. Mit Hochdruck arbeiten wir zusammen mit dem Landkreis an der Versorgung der Stadt mit schnellem Internet. Das ist für uns ein großer Investitions- und Arbeitsschwerpunkt. Im ersten Schritt sollen der Lautenhof, Christhophshof, Sprollenhaus und Nonnenmiß angebunden werden. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Aichelberg steht weiter ganz oben auf der Agenda, da der Durchbruch für eine Finanzierung leider noch nicht gelungen ist.

Wenn es um "höhere Aufgaben" geht, wird Ihr Name immer mal wieder genannt. So zum Beispiel als möglicher Pforzheimer Oberbürgermeisterkandidat oder Bewerber für den Enzkreis-Landratsposten. Werden sie oft in Sachen Wechselabsichten angesprochen?

Es ehrt mich ja, dass mir diese Positionen zugetraut werden. Und durch die Presseberichterstattung werde ich natürlich auch darauf angesprochen. Ich antworte dann aber, dass die Aufgaben in Bad Wildbad nach wie vor spannend und herausfordernd sind. Wir sind in einer tollen Aufschwungphase. Private Investoren engagieren sich in der Stadt. Überall wird gebaut. Neue Projekte entstehen. All das muss begleitet und koordiniert werden. Wir haben noch viele Defizite zu lösen. Und es gibt noch einige Visionen, die auf der Agenda stehen. Ich denke da an neue Übernachtungsmöglichkeiten wie Baumhäuser oder weitere naturverträgliche Freizeitangebote. Wir wollen uns den Landesgebäuden wie dem Kurhaus, dem neuen Eber­hardsbad und der in die Jahre gekommene Vitaltherme annehmen und gemeinsam mit dem Land nach Lösungen suchen. All das sind spannende Themen, die mich derzeit bewegen.

Zum Abschluss: Wie lauten Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr?

Meistens haben ja die guten Vorsätze am Ende keine Chance, weil sie im Alltagsstress wieder untergehen. Ein bisschen mehr Sport und Bewegung an der frischen Luft würde aber sicher gut tun. Das habe ich mir wirklich fest vorgenommen. Die Fragen stellte Markus Kugel