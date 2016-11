Bad Wildbad "Auerhahn" baut sich neues Nest

Ganzjährig gute Auslastung

Vor kurzem wurden die nun auf den neuesten Stand gebrachte Standseilbahn und das Restaurant am Platz des ehemaligen Waldhotels Riexinger eröffnet. "Die neun Zimmer mit 18 Betten sind derzeit voll belegt", erzählt Link und spricht von einer ganzjährig guten Auslastung. Im "Auerhahn-Nest" sollen bis Ende des Jahres 17 weitere Zimmer und zwei Tagungsräume zur Verfügung stehen.

Bis zu 680 Gäste finden im "Auerhahn" zu Stoßzeiten Platz, wenn das Restaurant und der dazu gehörende Biergarten geöffnet haben. Dass alles belegt ist, kommt besonders an schönen Tagen vor. Dann werden der im Oktober vor zwei Jahren eröffnete Baumwipfelpfad und in der Folge das Lokal geradezu gestürmt. Mit dem Restaurantbetrieb, in dem 200 der Plätze unter Dach und 80 im Freien angeboten werden, zeigt sich der Service-Chef zufrieden. Lediglich abends dürfte manchmal mehr los sein.

Events für Jung und Alt

Zu den Öffnungszeiten des "Auerhahns" bietet Küchenchef Andreas Friedrich durchgehend warme Küche. Mit Burgerwochen und Cocktailabenden soll das jugendliche und jung gebliebene Publikum aus der Stadt angesprochen werden.

Auch an die Wiederholung von Open-Air-Kino-Abenden im Biergarten wird derzeit gedacht. Jung und Alt, Wanderer, Ausflügler, festliche Runden oder Tagungsgäste, Schlipsträger und Radler – einfach alle sollen im Auerhahn und künftig in der Zweigstelle "Auerhahn-Nest" das Passende finden.