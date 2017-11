Bad Wildbad Auch gibt’s Kissen aus Herrenhemden

Höfen. 35 Aussteller, fast ein Drittel davon erstmals in Höfen dabei, bereicherten Gemeindehalle und Haus des Gastes mit ihrer Auswahl.

"Ich musste einigen Anfragern sogar absagen", erzählte Leininger, die rund um Ausstellung und Küche überall präsent war. "Wir hatten nach dem baustellenbedingten Ausfall des Ostermarktes eine richtig starke Nachfrage." Während die Höfener und Enztäler Gäste es sich am Samstag bei Kaffee und Kuchen und am Sonntag beim traditionellen Sauerbraten erst einmal gemütlich machten, waren Gäste selbst aus Althengstett oder Wiesloch-Walldorf ganz gezielt an Ständen unterwegs, um erste Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Manchen hatten es die Weihnachtsgestecke, Holznikoläuse oder Papiersterne angetan, bei Yvonne Groh aus Zavelstein und ihrer Mutter Monika Türk aus Enzklösterle konnten sie Genähtes und Gestricktes in allen Variationen erwerben.

Wahre Schatztruhe