Bad Wildbad Auch andere interessiert der "Calwer Weg"

Der Landkreis Calw sei dabei, die schon jetzt gute kulturelle Situation mit dem am 6. April im Landratsamt stattfindenden Kultur-Workshop noch zu steigern. Er bedauerte den vom Gastgeberland China verschobenen, vom Landkreis Calw zusammen mit dem Blasmusik-Kreisverband geplanten Aufenthalt und kündigte für den 6. Juli das im Rahmen der Gartenschau in Bad Herrenalb stattfindende zweite Kreis-Ehrenamtsfest an.

Der Bad Wildbader Stadtrat und Kreisverbandsgeschäftsführer Uwe Göbel stellte die historische Bedeutung und die aktuelle Entwicklung der Stadt Bad Wildbad umfassend vor. Die Grüße der Orchestervereinigung Calmbach übermittelte deren Vorsitzende Nadja Ziefle.

Zum aufgeschobenen China-Besuch erinnerte Fuchtel an den Aufenthalt des Musikvereins Gündringen in diesem Land. In seinem Rückblick auf das Jahr 2016 erwähnte er unter anderem den Ehrungsabend und das Vorstände-Treffen, freute sich über die gute Harmonie im Kreisverband und bezeichnete die Blasmusik im Kreis Calw als eine "grandiose Sache".

Bei den Aktivitäten des Kreisjugendorchesters gehe es um die Talententwicklung und -förderung, betonte er und bat deshalb die Vereine um ihre aktive Unterstützung. Könnten doch Mitglieder dieses Nachwuchsorchesters zu späteren Leistungsträgern im Verein werden.

In den Reisen von Kapellen im In- und im Ausland sieht Fuchtel eine effiziente Werbung für das Land und für die Region. "Die Welt ist global – wir sind dabei!" Positiv sieht er die Aufgabe des bisherigen Musikakademie-Standortes Kürnbach und den Neubau in Plochingen. Nicht zuletzt in der Hoffnung der künftigen Nutzung dieser Einrichtung durch Musikvereine auch aus dem Kreis Calw.

In seinen weiteren Ausführungen begrüßte er die von Martin Koch und von Stefan Schneider reformierten und neu konzipierten Jugendlehrgänge "Calwer Weg", für die sich auch schon andere Blasmusik-Kreisverbände interessieren. Lob gab es seitens Fuchtel für die von Jens Heizmann und seinem Team entwickelte neue Homepage des Kreisverbandes.

Bedauerlich seien die von Kommunen erhobenen Raummieten für Veranstaltungen des Blasmusik-Kreisverbands, die man mit einem entsprechenden Sponsoring von privater Seite umgehen wolle. "Wir möchten unser Geld eher für das inhaltliche Schaffen ausgeben."

"Wir sind daran interessiert, dass wir stark bleiben", versicherte er und sprach in diesem Zusammenhang speziell Wieder-Einsteigerprogramme, Eltern-Kind-Einstiege und Späteinsteigerprogramme für künftig aktive Musiker auch im Zuge der Integration ausländischer Mitbürger an.

Viel Neues erfuhren die Teilnehmer der Hauptversammlung vom ersten stellvertretenden Vorsitzenden und Kreisgeschäftsführer Uwe Göbel.

Er verwies auf seine schriftlichen Monatsinformationen, zeigte sich zufrieden mit der rechtzeitigen Abgabe der Jahresmeldungen, kam auf die Organisation von Auslandsreisen, auf Gema-Fragen und Versicherungs-Fragen zu sprechen. Seinen weiteren Ausführungen zufolge wird die Gewährung der Übungsleiter-Pauschale zugunsten der Förderung der Musikakademie in Plochingen als Beitrag der Vereine in diesem Jahr nochmals ausgesetzt.

Kreismusikdirektor Josef Stritt (Altensteig) zeigte sich mit der musikalischen Arbeit zufrieden und kam auf Daniela Herwanger (Musikverein Vollmaringen), Dominik Schmitt (MV Iselshausen), Peter Vamosi (MV Enzklösterle) und Benjamin Talmon L’Armée (MV Neuhengstett) als neue Dirigenten zu sprechen.

Jugendbericht kommt von Cornelia Lapeta

Den Bericht über die Bläserjugend erstattete Kreisjugendleiterin Cornelia Lapeta (Schömberg) mit einem Hinweis auf das kürzlich mit 35 Nachwuchsmusikern erfolgreich abgewickelte Jahreskonzert. Auch sie begrüßte die neue Konzeption "Calwer Weg" für die D1- und die D2-Lehrgänge mit der Verleihung spezieller Leistungsnadeln.

Ein die Delegierten zufriedenstellender Kassenbericht kam von Kreiskassier Reinhard Schucker, dem Ralf Busse und Wolfgang Fritz als Kassenprüfer eine gute Arbeit bestätigten.

Walter Beutler (Walddorf) warb für das Kreis-Seniorenorchester, das im vergangenen Jahr zehn Proben und zwölf Auftritte absolvierte. Norbert Wilhelmi (Neubulach), beim Kreisverband zuständig für Ehrungen, ging auf Änderungen der Ehrungsordnung ein. Die rund zweistündige Hauptversammlung wurde von den Aktiven der Orchestervereinigung Calmbach unter der Leitung ihres Dirigenten Sascha Eisenhut musikalisch umrahmt