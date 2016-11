Bad Wildbad Arbeitseinstieg soll erleichtert werden

Diese Einführungsveranstaltung wird immer gemeinsam vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem türkischen Generalkonsulat Stuttgart und der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Bad Wildbad geplant und umgesetzt.

So wurden die internationalen Gäste in diesem Jahr seitens der Abteilungsleiterin des Kultusministeriums, Dörte Conradi, dem Generalkonsul des Türkischen Generalkonsulats in Stuttgart, Ahmet Akinti und der Akademieleiterin, Carmen Mattheis willkommen geheißen und in die Veranstaltung eingeführt.

Lebendige Veranstaltung

Geleitet wurde die abwechslungsreiche Veranstaltung von Berivan Colak-Loens, Regierungsdirektorin des Kultusministeriums, mit Unterstützung durch den Akademiereferenten Andreas Erb.

Das Programm selbst bot den Lehrkräften die Möglichkeit, sich in Workshops über das baden-württembergische Bildungssystem zu informieren sowie Unterrichtsmaterialien gemeinsam zu erarbeiten. Weiterhin war der Austausch mit türkischsprachigen Lehrkräften aus dem Schuldienst in Baden-Württemberg ein wichtiger Baustein der Veranstaltung. Kulturellen Einblick erhielt die Gruppe mit dem Besuch des Konzerts der Landeslehrer-Bigband Baden-Württemberg.