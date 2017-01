Bad Wildbad Angebot des Infozentrums erweitert

Der Anteil der Schulklassenführungen bei Veranstaltungen ist mit 16 Prozent leicht gestiegen (2015: 13 Prozent; 2014: 15 Prozent; 2013: 16 Prozent; 2012: 20 Prozent). Kindergartengruppen sind mit nur acht Prozent vertreten. Erwachsenengruppen liegen gleichbleibend bei 15 Prozent. Bei Kindergeburtstagen (acht Prozent) sind die Veranstaltungen des Infozentrums weiter gut nachgefragt. Das Gleiche gilt für das Ferienprogramm der Kommunen (fünf Prozent).

Die Besucher der multimedialen Ausstellung im Infozentrum sind immer begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung des Infozentrums. Insbesondere Gäste und Urlauber freuen sich über die Bereicherung ihres Aufenthaltes im Nordschwarzwald. Doch sind die Besucherzahlen 2016 leicht rückläufig. Dienstleistung im touristischen Bereich, wie Informationen, Wanderkarten, Toilettennutzung, wird immer noch stark nachgefragt. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen dient das Haus in erster Linie als Anlaufstelle mit Informationsmöglichkeit und Infrastruktur.

Vorträge im Auerhahn-Pavillon

Die Anzahl der Gäste ohne Ausstellungsbesuch wird zahlenmäßig über die Registrierkasse nicht erfasst, liegt aber bedeutend höher. Im Auerhahn-Pavillon gab es 2016 mehrere ausgebuchte Vorträge. Außerdem wurde die Nutzung für interne und externe Seminare und Tagungen intensiviert. Während des Jahres wurde er für den Aufenthalt für Schulklassen genutzt.

Die nun seit knapp drei Jahren laufende Wetterstation am Kaltenbronn bringt zuverlässige Daten. Niederschlag und Temperatur werden am Infozentrum, Daten für Wind und Sonnenschein werden im Bereich der Bergstation des Skihanges gemessen. Die Wetterdaten werden auch im Laufband der Wetternachrichten der Tagesschau gezeigt. Seit mehr als einem Jahr ist nun eine meteorologisch zuverlässige Vier-Tagesprognose möglich, die auch auf der Homepage des Infozentrums Infozentrum www.infozentrum-kaltenbronn.de und auf der Wetterseite von Meteogroup online zur Verfügung steht.

Die Landkreise Calw und Rastatt stellen weiter das Fachpersonal (Leiterin Infozentrum und stellvertretender Leiter). Zum Jahresende endete der befristete Vertrag mit Marjam Gues (Landkreis Calw). Catherina Haessler (Landkreis Calw) ist seit 13. Oktober aus dem Mutterschutz zurück und übernimmt diese Stelle. Der Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn beschäftigt eine fest angestellte Teilzeitkraft, eine weitere Saisonkraft unterstützte die Arbeit im Infozentrum und Ausstellung von Mai bis Oktober. Die Arbeitsspitzen in der Sommersaison werden zudem durch weitere Mitarbeiter im Rahmen geringfügiger Beschäftigung abgedeckt. Auf Werkvertragsbasis wurden 25 Prozent der naturkundlichen Veranstaltungen abgedeckt.

Die naturpädagogische Arbeit auf Werkvertragsbasis förderte der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord finanziell zu 60 Prozent. Weiterhin wurde die Waldpädagogik am Kal­tenbronn durch einen forstlichen Mitarbeiter des Landkreises Rastatt mit praktischen Arbeiten zeitweise unterstützt. Das Infozentrum ist Einsatzstelle für das "Freiwillige Ökologische" Jahr (FÖJ) und beschäftigt in diesem Rahmen jeweils für ein Jahr einen Mitarbeiter.