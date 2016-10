Bad Wildbad Andrea Reichle gelingt ein "Kunststück"

Schlecht zeigte sich mit dem Preisschießen zufrieden, denn 97 Frauen und Männer, Mädchen sowie Jungen beteiligten sich im Schützenhaus in Aichelberg an dieser Veranstaltung, deren Vorbereitung, Organisation und Auswertung Ralf Hammann übernommen hatte. Es gab Einzel- und Mannschaftswettbewerbe, wobei die meisten Einzelschützen auch am Mannschaftswettbewerb teilnahmen.

Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1961 findet das Preisschießen regelmäßig im Spätjahr statt. Reger Betrieb herrschte aber nicht nur auf den Schießbahnen, sondern auch beim Essen in der Gaststätte und vor allem beim Nachmittagskaffee.

Während die Jüngsten bis zwölf Jahre, die Bambini, mit dem Lichtgewehr schossen, waren die Schüler (13 und 14 Jahre) und die Junioren (15 bis 18 Jahre) mit dem Luftgewehr am Start. Die Erwachsenen durften zwischen dem Luftgewehr und den Kleinkaliber-Pistolen wählen. Lediglich beim Schinkenschießen war das Kleinkaliber Plicht.