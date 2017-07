Bad Wildbad Ampelfrust statt zügigem Durchkommen

Bad Wildbad - "Lange Wartezeiten" - dieser Wartehinweis an der Ampelanlage auf der L 351 zwischen dem Abzweig Aichelberg und Lautenhof wäre, ginge es nach den Autofahrerne, am Wochenende überflüssig gewesen. Und zwar, wenn man die in der Vorwoche zweispurig genutzte Fahrbahn - an der nicht gearbeitet wurde - einfach freigegeben und die Ampel abgeschaltet hätte.