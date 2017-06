Bad Wildbad Alles hat gepasst

Weiter die Stimmung anheizen konnte "Royal Tea Club" aus Mühlacker mit ihrer professionellen Performance. Sympathisch wie Frontman Simon Weidicke sich einfach so ins Publikum mischte und dieses zum kollektiven Hüpfen vor und auf der Bühne animierte. Für ein fulminantes Finale sorgte der erfrischende Bläsersound von "Yakuzi", zu dem die Fans bis weit nach Mitternacht abtanzten.

Deutsche Titel

Am zweiten Festivalabend beherrschten deutschsprachige Bands das Bühnenprogramm. Selbst Renate Iorio von der amerikanisch-australischen Band "The Vagrants" ließ ihre deutschen Wurzeln und ihre Vorliebe für deutsches Bier in der Publikumsansprache durchblicken. Einen Abstecher ins Schwäbische gab es zum Auftakt mit der "Sommelädr Kapell", die das Publikum unter anderem mit auf ihren Vatertagsausflug und zum Feuerwehreinsatz nahm. Nach sieben Jahren Bandgeschichte verabschiedeten sich "Die Gespreizten Beine" aus Straubenhardt mit einem letzten Aufruf von Sänger Dorian Sengle "Spreizt eure Beine und tanzt". Für Bein- und Hüftschwünge zu den Reggae-Rhythmen von Posaunist Ali Willings gab es denn auch Bonbons und kostenlose Band-T-Shirts. "Es macht immer wieder Freude, hier zu spielen", meinte Sänger Simon. Die explosive Kraft von "The Vagrants" sprang vom ersten Ton an auf das Publikum über. Sich zuprosten und umarmen, auch wenn man sich nicht kennt, war zum Abschluss mit "Grünen Welle" angesagt. Und das Publikum ließ sich nicht zwei Mal bitten. Ihre einzigartige Stilmischung aus Hip-Hop, Ska, Reggae und Punk mit deutschem Sprechgesang von der rappenden "Locke" sorgte für anhaltende Begeisterung. Wer danach noch genügend Reserven hatte, tanzte in der Hütte bei DJ Strobo bis in die Morgenstunden weiter.