Bad Wildbad Alles für den schönsten Tag im Leben

Angeboten wurde von der floralen Tischdekoration bis zur richtigen Einladung nahezu alles, was man zu einer gelungenen Feier benötigt: Hochzeitsporträts und -reportage, der Oldtimer zur Fahrt in die Kirche oder zum Standesamt, Caterer für das gelungene Hochzeitsdinner, natürlich Restaurants im Enztal mit den geeigneten Räumlichkeiten sowie die richtige Feuershow und das entsprechende Feuerwerk. Zudem ansprechender Gesang bei der Trauung und Bands für den Tanz mit der Braut, Trauringe und Schmuck aus heimischer Produktion, die passende Dekoration, von den Stuhlhussen bis zum Ballonaufstieg, die gelungene Frisur der Braut und natürlich die entsprechende Kosmetik. Aber auch so normale Dinge wie die Traukirche und das Standesamt waren wichtig, wobei es sich zeigte, dass die Englische Kirche in den Kuranlagen ein überaus beliebter Ort für die Eheschließung ist. Auch die Vertreterinnen des Standesamts und der Touristik waren gefragt.

Im Mittelpunkt stand natürlich die Beratung durch die Mitarbeiter der Aussteller, denn die eigene Hochzeit soll ja ein erinnerungswürdiges Andenken für das ganze Leben bleiben, von dem man noch Jahre danach schwärmen kann. Und wenn bei der Bad Wildbader Hochzeitsmesse richtig beraten wurde, dann kann für den schönsten Tag im Leben eigentlich nichts mehr schiefgehen.