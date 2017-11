Bad Wildbad Alle acht Grundschulklassen mit "Klasse 2000" versorgt

Die jetzt erreichte Vollversorgung der ersten vier Klassen mit den Lehrinhalten des Projekts "Klasse 2000" nahm Tanja Insinna als Konrektorin der Fünf-Täler-Schule zum Anlass, die örtlichen Sponsoren in die Schule an der Jahnstraße einzuladen und ihnen für ihr Sponsoring, mit dem die Ausdehnung auf die Klassen eins bis vier erst möglich wurde, zu danken.

Und was ist der Inhalt des Programms "Klasse 2000"? Im weitesten Sinne geht es dabei um Gesundheitsförderung sowie um Gewalt und Suchtprävention mit einem am Klinikum in Nürnberg im Jahr 1991 entwickelten Programm. Es fördert wichtige Gesundheits- und Lebenskompetenzen der Schüler sowie eine positive Einstellung zur Gesundheit. Doch nicht nur die Schüler sind darin eingebunden, sondern auch die Lehrer. Diese erhalten erprobtes Unterrichtsmaterial und werden von der Gesundheitsförderin Lucie Moormann (Bad Herrenalb) im Unterricht unterstützt.

Das Lehrprogramm befasst sich in der ersten Klasse mit der Bewegung und so mit Knochen und Muskeln. In der zweiten Klasse dreht sich alles um die Ernährung. In der dritten Klasse geht es um die Auseinandersetzung mit Wut und Angst und in der vierten Klasse um eine kritische Betrachtung von Alkohol und Tabak. Vermittelt werden die Lehrinhalte Tanja Insinna zufolge im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichtes.