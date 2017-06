Bad Wildbad Abenteuer für Kinder

Vom 13. bis zum 18. August können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren mit dabei sein, "wenn wir dieses Mal die Welt der Indianer erkunden, einen Marterpfahl schnitzen, Indiaca spielen, Indianerkleidung herstellen, Pfeil und Bogen bauen und – nicht zuletzt – die Enz und den Wald in der Umgebung erkunden".

Neben den verschiedenen Workshops gibt’s Zeltnächte bei jedem Wetter, Lagerfeuer, Spiele, allerlei interessante und spannende Geschichten und jede Menge Zeit, um neue Freunde zu finden.

Die Anmelde-Flyer gibt es im Jugendhaus, in den Sparkassen in Wildbad und Calmbach, in den beiden Rathäusern und an der Schule. Außerdem kann man den Flyer im Internet unter www.jugendhaus-wildbad.de herunterladen. Wer nicht in Bad Wildbad wohnt oder kein Internet hat, bekommt den Anmeldebogen auch per Post zugeschickt. Anmeldeschluss ist Dienstag, der 16. Juli.