Bad Wildbad Abends am Lagerfeuer

Bad Wildbad-Sprollenhaus. Nicht in Aichelberg, wie schon seit vielen Jahren, sondern auf dem Jugendzeltplatz beim Freizeitheim des evangelischen Jugendwerks im Kirchenbezirk Neuenbürg in Sprollenhaus ist das vom Wildbader Jugendhaus veranstaltete Sommerzeltlager abgelaufen. Der Grund für den Wechsel nach Sprollenhaus waren die an der Sporthalle in Aichelberg laufenden Sanierungsarbeiten.