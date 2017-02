Der Abriss des Altbaus und der Neubau des Ludwig-Uhland-Stifts sind jetzt endgültig auf den Weg gebracht (wir berichteten). An der Bätznerstraße wurde in den vergangenen Tagen der Bewuchs entfernt und der überdachte Zugang beseitigt. Der aufgestellte Container füllte sich rasch. Dass an dem von außen sonst noch fast unversehrt wirkenden Gebäude innen schon kräftig Vorbereitungen für den Abbruch getroffen wurden, ist talseits im abgesperrten Innenhof zur König-Karl-Straße hin zu erkennen. Dieser gleicht nämlich einem wohlgeordneten Recyclinghof. Foto: Schabert