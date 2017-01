Bad Wildbad 41-jährige Mutter wird tot aufgefunden

Bad Wildbad. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am gestrigen Dienstag mit. Demnach erhängte sich die Frau am Montagmorgen im Krankenzimmer einer Klinik im Landkreis Biberach. Sie hatte sich am vergangenen Mittwoch beim Polizeiposten in Bad Wildbad gestellt. Ein Haftrichter hatte danach angeordnet, dass sie in der Psychiatrie untergebracht wird. Dort entdeckte sie eine Pflegekraft am Montagmorgen tot in ihrem Zimmer. Zu den Umständen ihres Todes wurden sofort Ermittlungen aufgenommen.