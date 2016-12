Bad Wildbad (bh). Der Eigenbetrieb Sommerbergbahn rechnet im Haushaltsjahr 2017 mit einem positiven Ergebnis. Der Wirtschaftsplan hat ein Volumen von zwei Millionen Euro, davon im Erfolgsplan 1,2 Millionen Euro und 0,7 Millionen Euro im Vermögensplan. Größte Investition ist der zweite Bauabschnitt der Neugestaltung der Bergstation mit 400 000 Euro. Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung weist ein Volumen von knapp acht Millionen Euro auf, davon im Erfolgsplan 3,4 Millionen Euro und im Vermögensplan 4,5 Millionen Euro. Die Abwassergebühren ändern sich nicht. Rund drei Millionen Euro werden in die Kläranlage Calmbach und rund eine Million Euro in das Kanalnetz investiert. Einstimmig beschloss der Bad Wildbader Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, die alte und defekte Wärmepumpenanlage im Waldfreibad Calmbach für 1100 00 Euro zu erneuern. Für die Schlammentwässerung in der Kläranlage Calmbach wurden Aufträge von insgesamt rund 1,3 Millionen Euro vergeben.