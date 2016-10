Bad Wildbad 14 Millionen Euro für Sicherheit

Alles läuft ruhiger als zur Zeit der Sprengungen vor einem Jahr. Pünktlich am Donnerstag war die Schalung für die Wände des Betriebsgebäudes zum Ausgießen mit Beton aufgestellt.

Wer gerade einen Blick durchs Tor oder über die Umzäunung wirft, bekommt fast den Eindruck, die 1256 Meter lange neue Röhre werde am Nordende durch den Bau verschlossen. Dem ist natürlich nicht so. Plangemäß entsteht das für die Betriebstechnik notwendige Haus am und vor dem Stolleneingang.

Die über elf Meter lange Verschalung des Gebäudes verläuft parallel zur Laienbergstraße.