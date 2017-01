Bad Wildbad 1. FC Calmbach macht im Endspiel klare Sache

Angetreten zum 15. Turnier um den Schneeberger-Cup im Rahmen der Hallenfußballtage des FV Wildbad waren insgesamt 15 Teams in drei Gruppen. Der Gruppe A gehörten die SG Enztal A-Junioren, der FV Neuenbürg 2, der FV Öschelbronn 1, der VfL Höfen und der VfB Pforzheim an. In der Gruppe B spielten der 1. FC Calmbach, der FV Neuenbürg 1, der FV Wildbad 2, der TSV Simmersfeld und die Fvgg. 08 Mühlacker. In der Gruppe C waren der FV Wildbad 1, der SV Würzbach, der FV Öschelbronn 2, der TSV Schömberg und die SG Oberes Enztal mit dabei.

Zehn Tore in einem Spiel

Im Halbfinale besiegte der FV Neuenbürg 1 den FV Öschelbronn mit 3:1 und der 1. FC Calmbach den FV Wildbad 1 mit 2:1. Im Spiel um den dritten Platz standen sich damit der FV Wildbad und der FV Öschelbronn gegenüber. Die Partie endete mit einem Torverhältnis von 7:3 für die Enztäler, womit sie sich den dritten Turnierplatz sicherten. Die Finalisten waren der 1. FC Calmbach und der FV Neuenbürg.